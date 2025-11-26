Юристы предупредили о штрафах за украшение подъездов к Новому году

В преддверии новогодних праздников юристы предупреждают о возможности получения штрафа за украшение подъездов без согласия соседей.

Сумма штрафа может составить от 100 до 300 рублей. Решение о том, как использовать общедомовое имущество, должны принимать все жильцы.

Кроме того, штраф может быть наложен за размещение новогодних украшений, не соответствующих нормам пожарной безопасности. В этом случае жильцу придется заплатить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а управляющей компании — до 400 тыс. рублей.

Читайте также: за ущерб при запуске фейерверков россиян будут штрафовать на 50 тыс. рублей. Во избежание последствий запускать салюты необходимо на ровных пустых площадках вдалеке от жилых частных и многоквартирных домов.

