Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Юристы предупредили о штрафах за украшение подъездов к Новому году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/yuristy-predupredili-o-shtrafah-za-ukrashenie-podezdov-k-novomu-godu
Юристы предупредили о штрафах за украшение подъездов к Новому году
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

В преддверии новогодних праздников юристы предупреждают о возможности получения штрафа за украшение подъездов без согласия соседей.

Сумма штрафа может составить от 100 до 300 рублей. Решение о том, как использовать общедомовое имущество, должны принимать все жильцы.

Кроме того, штраф может быть наложен за размещение новогодних украшений, не соответствующих нормам пожарной безопасности. В этом случае жильцу придется заплатить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а управляющей компании — до 400 тыс. рублей.

Читайте также: за ущерб при запуске фейерверков россиян будут штрафовать на 50 тыс. рублей. Во избежание последствий запускать салюты необходимо на ровных пустых площадках вдалеке от жилых частных и многоквартирных домов. 

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях