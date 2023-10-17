Юрист Южалин объяснил, как отпуск в ноябре может дать больше отпускных

Ноябрь и декабрь наиболее выгодные месяцы, чтобы получить больше отпускных.

Юрист Александр Южалин отметил, что День народного единства 4 ноября выпадает на субботу, поэтому его перенесли на понедельник. Так, сотрудники с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать три дня подряд. Он добавил, что наличие дополнительного выходного в месяце не повлияет на размер зарплаты работников, получающих оклад. Также напомнил, что работу сотрудника оплатят в двойном размере, если он выйдет в выходной или праздничный день.

«Ноябрь, как, впрочем, и декабрь, можно рассмотреть для отпуска, если цель — получить больше отпускных, поскольку и в ноябре, и в декабре довольно много рабочих дней — по 21 дню», — рассказал эксперт.

Южалин подчеркнул, чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать сотруднику отпуск. Также добавил, что размер оплаты одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку.

«Но поскольку в ноябре и декабре рабочих дней довольно много, разница между оплатой работы в эти дни и отпускными, рассчитанными по среднему заработку, будет небольшой», — цитирует юриста RT.

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