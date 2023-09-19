Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Каждый десятый россиянин стал брать отпуск за свой счет под давлением на работе

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazhdyj-desyatyj-rossiyanin-stal-brat-otpusk-za-svoj-schet-pod-davleniem-na-rabote
Каждый десятый россиянин стал брать отпуск за свой счет под давлением на работе
Фото RODNAE Productions, pexels.com

Это максимальное значение за последние 12 лет в России.

Доля отпусков без сохранения зарплаты во второй половине 2022 года и в начале 2023 года выросла до 9–10%. Постепенный рост числа работников, уходящих в неоплаченный отпуск, наблюдали длительное время, однако с введением антироссийских санкций этот уровень резко поднялся.

Эксперты отметили, что такая тенденция объясняется тем, что в ситуации экономических санкций некоторые предприятий усиливают давление на сотрудников, вынуждая их уходить в отпуск за свой счет.

Согласно Трудовому кодексу, брать отпуск без сохранения зарплаты сотрудник может только по своей инициативе, а работодатель не имеет права принудить его к этому, даже по причине уменьшения объема работ и финансовых трудностей в компании, пишут «Известия».

Читайте также: юрист объяснил, как уменьшить плату за коммунальные услуги после отпуска.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях