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Юрист объяснил, как уменьшить плату за коммунальные услуги после отпуска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/yurist-obyasnil-kak-umenshit-platu-za-kommunalnye-uslugi-posle-otpuska
Юрист объяснил, как уменьшить плату за коммунальные услуги после отпуска
Фото из соцсетей

Большинство ЖКУ в многоэтажках оплачиваются без учета того, пользуется человек квартирой или нет.

Юрист Константин Крохин рассказал, что перерасчет не предусмотрен за содержание и текущий ремонт дома. По его словам, коммунальные услуги должны рассчитываться по показаниям приборов учета.

«Если граждане уезжают, они не пользуются услугами, и показания нулевые. Единственное изменение, которое недавно вступило в силу, — если граждане уезжают на отдых на дачу, на море, то могут подать заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов», — отметил юрист.

Специалист подчеркнул, что перерасчет допускается, если человек отсутствовал дома свыше пяти рабочих дней и не более шести месяцев.

«Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения. Вам могут понадобиться документы, подтверждающие ваше отсутствие, например, билет на самолет или туристическая путевка», — цитирует Крохина радио Sputnik.

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