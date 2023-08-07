Юрист рассказал, какие сувениры нельзя ввозить из-за границы

Перед тем, как отправиться в отпуск в другую страну, стоит внимательно изучить, какие товары запрещено вывозить оттуда или, наоборот, нельзя ввозить в Россию.

Юрист Александр Байбородин рассказал, что некоторые товары, которые на первый взгляд кажутся безобидными, могут вызвать проблемы при пересечении границы. Так, сотрудники таможни могут задать вопросы, если попытаться провезти с собой предметы старины или сувениры из растений и животных. Например, вывоз кораллов из Египта может привести к штрафу в размере 1 тыс. долларов и более.

«Похожие правила действуют и в Турции, но они не так широко известны. Вывоз изделий из слоновой кости, из крокодиловой кожи в любой стране либо подлежит декларированию, либо запрещен. То же самое относится к антиквариату», — объяснил юрист.

Что касается ввоза покупок в Россию, то здесь нужно отдельное внимание уделить лекарствам. По каждому отдельному препарату стоит уточнить, можно ли ввозить его без декларации, с декларацией или вовсе нельзя.

«Иначе можно нечаянно нарваться на уголовную статью, если случайно приобрести средство, в состав которого входит наркотическое вещество, запрещенное на территории РФ», — предупредил Александр Байбородин.

Кроме того, стоит помнить про ограничения на ввоз алкоголя и табачной продукции: не более 200 сигарет и не более 5 л спиртного на человека.

«Также пять-десять единиц какого-либо товара мало похожи на предметы личного пользования, особенно если это одинаковые вещи. Это касается, например, дорогой косметики, дорогих брендов одежды и обуви, электроники. Проверка проводится выборочно, но такие товары лучше декларировать», — сказал специалист.

Узнать, какие вещи запрещено вывозить или надо декларировать, можно у туроператора, гида, а также на интернет-ресурсах компетентных органов иностранного государства. Правила ввоза товаров в Россию можно найти на сайте Федеральной таможенной службы РФ, сообщает радио Sputnik.

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