Юрист Яковлева объяснила, когда за разглашение размера зарплаты могут уволить

В каком случае обсуждение размера зарплат повлечет за собой неприятности, и всем ли сотрудникам грозят подобные санкции, рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По словам специалиста, федеральный закон «О коммерческой тайне» запрещает работодателям устанавливать режим коммерческой тайны в отношении численности коллектива, условий труда и системы его оплаты. Поэтому информация, что какой-то сотрудник получает в компании, например, 60 тыс. рублей может совершенно свободно распространяться. Однако с премиями и другими выплатами дело обстоит иначе.

«По мнению Роструда, размер зарплаты относится к системе оплаты труда. Это утверждение может быть неоднозначным и спорным, поскольку конкретные ставки оплаты труда определенного сотрудника с учетом его переработок или премиальных сумм уже могут считать коммерческой тайной», — объяснила Яковлева.

Эксперт отметила, что за разглашение информации о зарплате могут наказать, если в локальном нормативном акте работодатель обозначил запрет, а сотрудник ознакомился с ним и поставил свою подпись. Также важно при каких обстоятельствах произошла утечка информации.

Так, объяснение потребуют только от тех специалистов, которые по условиям их трудовых договоров имеют доступ к персональным данным работников, а также располагают информацией о размерах зарплаты в коллективе. В этом списке могут быть главные бухгалтеры, кадровые работники, финансовые директора, уточнила юрист.

«Можно привлечь за разглашение индивидуальной заработной платы, которую рассчитывают при различных обстоятельствах. Но если один менеджер сказал другому свой размер зарплаты, а третий пошел и разгласил это дальше, то за это привлечь, разумеется, нельзя», — объяснила эксперт по трудовому праву.

В итоге, лишь для некоторых работников за разглашение таких данных могут последовать замечания и выговоры, отдельные ситуации могут закончиться увольнением. При этом важно соблюсти процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности, как минимум: соблюсти сроки, запросить объяснение, оценить наличие уважительных или неуважительных причин, учесть тяжесть совершенного поступка.

«Если в результате анализа стало понятно, что работник действительно нарушил правила и причинил урон компании, увольнение в подобной ситуации — вполне правомерное наказание», — приводит слова Валентины Яковлевой телеканал «360».

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