Кубань вошла в топ-5 регионов по числу вакансий с окладом выше 100 тыс. рублей

Аналитики сервиса по поиску работы изучили более 130 тыс. вакансий, опубликованных в 2023 году.

Так, в целом по России число предложений с зарплатой более 100 тыс. рублей за прошлый год выросло почти на 32%. Если говорить отдельно о ситуации в регионах, то самое большое количество вакансий с таким уровнем оплаты труда насчитывается в Москве и Московской области (42%), следом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (13%), а также Красноярский край (4%).

Четвертую и пятую строчку рейтинга делят Краснодарский край и Татарстан с равным результатом — 3%.

Кроме того, согласно исследованию, больше всего работодателей — 29% вакансий — готовы предложить заработную плату свыше 100 тыс. рублей соискателям без опыта. Это объясняется спецификой определенных отраслей, где вакансии часто связаны с результативностью сотрудника. Здесь речь идет, например, о числе заключенных сделок, выполненных поездок или заказов. Большинство таких вакансий относится к массовым профессиям.

Также 25% вакансий с зарплатой более 100 тыс. рублей приходятся на отрасль транспорта и логистики. Замыкает топ-3 этого рейтинга сфера строительства и недвижимости, где столь высокую оплату труда предлагают 14% доступных вакансий, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

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