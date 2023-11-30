Галась: исторического минимума достиг уровень безработицы в Краснодарском крае

Сейчас уровень безработицы в регионе — 0,3% от численности рабочей силы. Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась сообщил об этом 30 ноября.

По словам замгубернатора, возросла и среднемесячная зарплата — около 53,8 тыс. рублей.

«Если говорить о валовом региональном продукте, то тут стоит отметить, что в начале года губернатор Вениамин Кондратьев ставил перед нами цель не допустить снижение ВРП и обеспечить его рост. На данный момент мы справляемся с этой задачей. По итогам 10 месяцев 2023 года рост ВРП края оценен на уровне – 103 процента. Ожидаем, что до конца года положительные тенденции в экономике Краснодарского края сохранятся», — отметил Галась.

Он добавил, что на 32,6% выросла прибыль рентабельных организаций — более 721 млрд рублей.

В числе отраслей экономики наиболее высокий рост у предприятия оптовой торговли — на 18,9%. Такой роста достигнут благодаря увеличению числа логистических комплексов и распределительных центров в регионе.

Крое того, высокими темпами растет промышленное производство Кубани — 107,4%. Вице-губернатор подчеркнул, что основной рост в промышленности достигнут за счет импортозамещающих отраслей. Так, производство кожи и изделий из кожи выросло в 2,5 раза, лекарственных средств и медицинских материалов — на 29,6%, на 28,9% — полиграфической продукции, а также текстильных изделий — на 19,8%.

По сравнению с 2022 годом, наблюдается также рост объема услуг по транспортировке и хранению — 107,8%, строительных работ — 107,4% и оборота розничной торговли — 106,9%. Кроме того, преодолена отрицательная динамика в сельхозотрасли, зафиксированная в предыдущие месяцы, — по результатам 10 месяцев темп роста составил 100,5%. За 9 месяцев инвестиции в основной капитал составили 495 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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