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С начала года обучение по нацпроекту «Демография» прошли 3,2 тыс. жителей Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-obuchenie-po-natsproektu-demografiya-proshli-3-2-tys-zhitelej-kubani
С начала года обучение по нацпроекту «Демография» прошли 3,2 тыс. жителей Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об этом 16 сентября.

«Ранее Президент Владимир Владимирович Путин ставил задачу стимулировать занятость населения страны. Сегодня в регионе минимальный уровень безработицы за всю историю — 1,5%», — отметил Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что такого показателя на Кубани достигли с помощью правильной экономической политики, а также благодаря комплексу мер поддержки кубанцев. Помимо этого, вопрос безработицы помогает решить возможность получения дополнительного образования.

«С начала года обучение по нацпроекту «Демография» прошли 3,2 тыс. жителей. Трудоустроились и открыли свое дело почти 2 тыс. человек», — сообщил губернатор.

По словам главы региона, новые профессии сегодня осваивают порядка 5 тыс. жителей разных городов и районов Кубани. Кроме того, сейчас доступны свыше 500 образовательных программ. Отправить заявку можно на Единой цифровой платформе «Работа в России».

Программа «Содействие занятости населения» оказывает помощь жителям в трудоустройстве. В этом году на выплату пособий и другие меры предусмотрели свыше 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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