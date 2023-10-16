С начала года обучение по нацпроекту «Демография» прошли 3,2 тыс. жителей Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об этом 16 сентября.

«Ранее Президент Владимир Владимирович Путин ставил задачу стимулировать занятость населения страны. Сегодня в регионе минимальный уровень безработицы за всю историю — 1,5%», — отметил Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что такого показателя на Кубани достигли с помощью правильной экономической политики, а также благодаря комплексу мер поддержки кубанцев. Помимо этого, вопрос безработицы помогает решить возможность получения дополнительного образования.

«С начала года обучение по нацпроекту «Демография» прошли 3,2 тыс. жителей. Трудоустроились и открыли свое дело почти 2 тыс. человек», — сообщил губернатор.

По словам главы региона, новые профессии сегодня осваивают порядка 5 тыс. жителей разных городов и районов Кубани. Кроме того, сейчас доступны свыше 500 образовательных программ. Отправить заявку можно на Единой цифровой платформе «Работа в России».

Программа «Содействие занятости населения» оказывает помощь жителям в трудоустройстве. В этом году на выплату пособий и другие меры предусмотрели свыше 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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