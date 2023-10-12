Кондратьев: на реализацию госпрограмм в Лабинский район направили 2 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Лабинский район обсудил с местными жителями социально-экономическую обстановку в муниципалитете.

По словам главы региона, Лабинский район — один из сильных в крае. Муниципалитет показывает хорошую динамику по основным экономическим показателям.

«Реализуются госпрограммы и национальные проекты. На них в этом году направили свыше 2 млрд рублей. Ведется работа с инвесторами», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул важность интеграции роста муниципального бюджета в новые социальные, спортивные и экономические объекты.

Сейчас в Лабинском районе реализуют 15 региональных госпрограмм. По словам первого вице-губернатора Игоря Галася, муниципалитет имеет хороший экономический потенциал. Его базовые отрасли: розничная торговля, промышленность и сельское хозяйство.

Кондратьев добавил, что экономический потенциал Лабинского района дает возможность развивать в муниципалитете строительство жилья и привлекать новых инвесторов. Сейчас в районе реализуют семь масштабных инвестпроектов на общую сумму более 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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