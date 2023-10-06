Кондратьев обсудил с депутатами Госдумы от Краснодарского края важные инициативы

Во встрече приняли участие заместители губернатора и 16 избранных от региона депутатов Госдумы восьмого созыва.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с парламентариями сотрудничество в решении ключевых задач, а также новые направления для продвижения на федеральном уровне. Глава региона отметил, что, несмотря на разные взгляды, все присутствующие являются одной командой, призванной сделать регион лучше.

«Единой командой решаем поставленные жителями задачи. При этом работать получается быстро, на результат. Принятые законы отвечают вызовам времени. Несмотря на беспрецедентные санкции, нам удается сохранять стабильную ситуацию в регионе, продолжать развитие в непростых условиях. Рассчитываю на дальнейшую поддержку депутатского корпуса, активную и результативную работу», — сказал губернатор.

Глава региона поблагодарил кубанских депутатов за поддержку инициативы по сохранению лесополос. Изменения в федеральном законодательстве приняли в августе. Благодаря ей аграрии смогут получать участки с лесополосами в аренду без торгов. Закон вступит в силу с 1 марта будущего года. Кроме того, принят закон, позволяющий на уровне края регулировать границы горно-санитарных охранных зон.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что совместная скоординированная работа является гарантов развития региона.

«Мы постоянно отслеживаем судьбу всех разработанных нами инициатив. Для нас принципиально важен тот факт, что они, хоть и не обретают формы законов в предлагаемой нами редакции, но зачастую используются при их подготовке нашими коллегами из комитетов Госдумы», — отметил Юрий Бурлачко.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил активность депутатов восьмого созыва. В портфеле сейчас 720 законопроектов, со второго по седьмой созывы Думы было всего 418.

«На таких совместных встречах нам важно услышать ваше мнение, понять, на что обратить особое внимание, скорректировать свою работу в интересах жителей региона», — цитирует Ивана Демченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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