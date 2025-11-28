Юрист Воропаев призвал увеличить штрафы за езду на питбайках без прав

По мнению автоюриста и правозащитника Льва Воропаева, штраф за управление битбайком без прав должен измеряться сотнями тысяч рублей.

В России участились случаи аварий с участием несовершеннолетних на питбайках. Сегодня за управление питбайком без водительского удостоверения соответствующей категории предусмотрен штраф от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. Воропаев подчеркивает, что этого недостаточно.

«У нас нет в достаточном количестве сотрудников Госавтоинспекции, которые бы ловили, останавливали и выносили постановление о штрафе. Наверное, здесь нужно воздействовать на родителей», — сказал он.

Юрист предложил вводить конфискацию транспортного средства, если ребенок им управляет, а штраф для родителей, по его мнению, должен измеряться сотнями тысяч рублей. Также он отметил, что нужны «показательные акции, которые транслировались бы в федеральных СМИ». По его словам, это может оказать психологическое воздействие на родителей, которые допускают детей к управлению питбайками. Помимо этого стоит сделать питбайки менее доступными.

«Приобрести самостоятельно такие транспортные средства дети не могут, поэтому необходимо воздействовать на тот источник, который приобретает и не заботится о безопасности дорожного движения, в том числе о здоровье своих детей», — сказал Воропаев.

Также юрист отметил, что можно вводить повышенный утилизационный сбор на эти транспортные средства, чтобы они не были настолько доступны на российском рынке, сообщает радио Sputnik.

