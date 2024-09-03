Юрист Виноградов объяснил, зачем ставить подпись в документах как в паспорте

В паспорте и других документах стоит использовать одинаковую подпись. Это поможет минимизировать юридические риски. Такой совет дал доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, вопрос о совпадении подписи в удостоверении личности и других бумагах регулируется в России нормативными актами и разъяснениями из судебной практики.

«Гражданский кодекс не содержит прямого указания на обязательное совпадение подписи в паспорте с подписью в других документах, равным образом закон молчит и в отношении необходимости иметь постоянную устойчивую подпись. Однако в случае правовых споров различие в начертании подписи может стать предметом экспертизы и определить юридическую судьбу документа», — объяснил профессор.

Виноградов добавил, что при этом в паспорте при его получении и в заявлении о выдаче этого документа у гражданина должна быть одинаковая подпись. Она же должна быть на официальных документах, например, заявлениях или договорах, — это позволит идентифицировать поставившее ее лицо.

Эксперт отметил, что из-за неточности подписи в паспорте и документах может возникать сомнение в подлинности бумаг, что требует проведения почерковедческой экспертизы.

«В ряде случаев может встать вопрос о подделке подписи, чреватой неприятными последствиями для того, кто ее выполнил. Так, по смыслу ст. 160 и 168 Гражданского кодекса РФ, наличие в договоре поддельной подписи одного из его участников свидетельствует о недействительности договора — как сфальсифицированного документа», — уточнил он.

Иногда из-за простоты подписи или ее малообъемности экспертиза не может дать точный ответ на вопрос о ее подлинности или поддельности. И в этом случае есть риск вменения подписи соответствующему лицу.

«Судебная практика по уголовным делам о мошенничестве и другим преступлениям против собственности также указывает, что различия в подписях могут быть использованы для выявления поддельных документов. Соответственно, речь уже идёт об уголовной ответственности вплоть до лишения свободы», — предупредил юрист.

Если в подлинности подписи есть сомнения, то те или иные организации могут запросить у человека ее образец или же провести сравнительный анализ. Часто для подтверждения подлинности используют ее нотариальное удостоверение. Чтобы не тратить свои силы, деньги и нервы на все эти разбирательства, стоит использовать одинаковую подпись в паспорте и других документах, подытожил профессор в беседе с RT.

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