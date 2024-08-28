Юрист Соловьев предупредил о крупных штрафах за незаконный запуск беспилотников

В России использование БПЛА строго регламентируется законодательством. Так, в 68 субъектах страны ввели временный режим ограничений на полеты дронов. В случае, если его нарушить, «пилот» понесет ответственность, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Человек, планирующий использовать дрон в каких-то своих целях, может посмотреть в своем регионе, на сайте органа власти или единой системы организации воздушного движения, разрешены ли полеты беспилотных летательных аппаратов. Если они запрещены, а человек запускает дрон в неположенном месте, по КоАП предусмотрена достаточно серьезная ответственность за нарушение использования воздушного пространства лицами, которые не наделены в установленном порядке этим правом», — объяснил он.

Нарушившим ограничение на запуск БПЛА гражданам грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тыс.

Юрист подчеркнул, что с запуском дронов сейчас нужно повременить. Он уточнил, что за владение дроном, купленного на законных основаниях, и его хранение, ответственности в России нет, в том числе за беспилотники, которые используют для сельскохозяйственных нужд. Однако важно держать технику взаперти, и ограничить ее доступ другим людям, чтобы никто не мог ее украсть и использовать в своих целях, подытожил эксперт в интервью радио Sputnik.

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