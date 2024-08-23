Тонкости управления дронами на СВО: кто такой «птичник» и чем различаются БПЛА

Военные эксперты считают, что дроны уже основательно «заступили» на службу в армии. В этом убедился военный корреспондент «Кубань 24» Евгений Кардаильский. Он сейчас находится в Запорожской области, где посмотрел, кто поднимает БПЛА в небо и где скрывается «птичник» — оператор дрона.

«У всех боевых действий есть свои характерные особенности. Я думаю, что специальная военная операция запомнится более всего тем, что в промышленном масштабе стали использовать мобильную беспилотную авиацию, как для разведки, так и для нанесения ударов. И в казачьем подразделении БАРС-11 к этому вопросу подходит очень серьезно», — говорит журналист.

Если говорить о военной кухне, то она очень разнообразна — сколько спецов, столько и «рецептов» боеприпасов собственного приготовления. Например, орнитологи разбирают снаряд от системы УР-77, в простонародье его называют «Горыныч». Из него делают заготовки, которые позже доставят много проблем противнику.

«Наши беспилотчики находятся очень-очень близко к линии фронта, им нужно максимально приблизиться — полет ограничен зарядом аккумулятора. Поэтому надо, чтобы дрон долетал очень быстро, так будет хоть какая-то возможность маневрировать на месте. Для того, чтобы в них не попали, используется так называемый вынос. То есть пилот со своим пультом сидит, спрятанный в блиндаже, по кабелю информация передается на специализированную антенну, и уже оттуда идет сигнал на сам дрон», — объясняет Кардаильский.

Антенну прячут от глаз противника — ее красят в зеленый цвет и накрывают маскировочной сетью. Благодаря такой хитрости российские пилоты остаются в безопасности.

«Считается, что пилоты коптеров находятся в безопасном месте далеко от передовой, потому им ничего не угрожает. В реальности это не совсем так. И часто «птичники» — так называют операторов — находятся у самого края, в прямой досягаемости вражеской артиллерии», — уточняет военный корреспондент.

«Я прихрамываю, потому что мы получили на боевом задании ранения как раз-таки сбросом с птички. То, что они безвредные, это совсем не так. Самые вредоносные, так скажем, это — FPV, или «камикадзе». От них уйти практически невозможно. И есть такие «мавики» — они просто носят какие-то маленькие заряды, и как раз от такого мы получили ранение», — делится оператор БПЛА, позывной «Кузнец».

Дроны на фронте бывают двух типов: разведывательный — с функцией сброса гранат и FPV, более известный как «камикадзе», о котором рассказал боец. Управление этими дронами отличается: последний — скоростной дрон, его задача — пикировать. К слову, основное количество дронов, которое сейчас есть у отряда БАРС-11, им поставляет Кубанское казачье войско.

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