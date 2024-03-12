Юрист Ташлыков рассказал о новом порядке оформления перепланировки жилья

С 1 апреля в России начнут действовать изменения в законодательстве, касающиеся перепланировки. Об этом сообщил руководитель компании «Контур. Недвижимости» Константин Ташлыков.

Так, согласно новым правилам, объединение помещений будет рассматриваться как перепланировка, а не как реконструкция (так было до нововведения).

Теперь при изменении площади квартиры, перемещении границ старого помещения или создании нового потребуется получить разрешение на проведение перепланировки, сообщил Константин Ташлыков.

Также по завершению перепланировки собственнику придется заказать новый технический план у кадастрового инженера. Его нужно будет передать в Росреестр, чтобы ведомство внесло изменения в ЕГРН, цитирует юриста RT со ссылкой на РИА «Новости».

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