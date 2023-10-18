Юрист Соловьев рассказал, как мошенники требуют оплату проезда по трассе

В рамках схемы злоумышленники рассылают СМС о задолженности за проезд по трассе.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил, что мошенникам приходится придумывать новые схемы обмана, так как предыдущие устаревают и люди становятся более информированными.

«К сожалению, у нас пока еще достаточно высокая уязвимость баз данных, связанных с банками, с пенсионными, социальными вопросами, а также с информацией о владельцах автомобилей. Если происходит утечка, людям начинают приходить ссылки, искусственно сгенерированные сообщения, в частности, о том, что они якобы должны оплатить проезд по платной трассе», — предупредил юрист.

По словам эксперта, такие рассылки проводятся вслепую. Сообщения отправляют не только тем, кто пользовался платной трассой, например, ЦКАД.

«Они попытаются оплатить проезд, потому что на ЦКАД безбарьерная система: ты проехал и в течение пяти дней должен внести плату за это самостоятельно. То есть через какое-то время водителю действительно может прийти уведомление о задолженности», — объяснил Соловьев.

Так, юрист предостерег от перехода по ссылке для погашения задолженности. Он посоветовал зайти на официальный сайт «Автодора», вписать номер автомобиля и убедиться в наличии задолженности.

«Если вы регулярно ездите по платным трассам, можно приобрести транспондер — это более выгодно, потому что можно проехать со скидкой, и точно исключает какое-либо мошенничество, потому что деньги будут автоматически списываться во время проезда по платному участку», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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