Юрист Соловьев предупредил о новой мошеннической схеме для именинников

В России появилась новая мошенническая схема — на этот раз злоумышленники заманивают людей крупными скидками в честь дня рождения.

Так, накануне дня рождения своей жертвы мошенники присылают поздравительное сообщение от имени известной компании, занимающейся продажей бытовой техники. Имениннику предлагают приобрести товар с крупной скидкой — за полцены. Аферисты специально выбирают дорогую технику, чтобы сделать свое предложение наиболее привлекательным, рассказал доктор юридических наук Иван Соловьев.

Соглашаясь на покупку, именинник переходит по ссылке, попадает на сайт мошенников и оплачивает товар. В результате он остается и без денег, и без покупки.

«Оформлено все так, что не вызывает вопросов, у мошенников есть базы данных тех, у кого день рождения. Будьте осторожны, перепроверяйте все предложения, особенно самые выгодные», — цитирует юриста RT.

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