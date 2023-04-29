Юрист рассказал, за что можно получить штраф при приготовлении шашлыка на даче

Есть определенные противопожарные правила при жарке шашлыка — на каком расстоянии должен находиться мангал от построек, а также при какой погоде нельзя ничего готовить на огне.

О правилах спокойного отдыха без нарушений и штрафов рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«По правилам противопожарной безопасности расстояние от открытого огня до ближайших построек должно быть не менее 50 м. Но большинство дачников используют для приготовления мяса мангалы, жаровни и другие несгораемые емкости. С таким приспособлением можно готовить шашлык в 5 м от дома или сарая. При этом вокруг мангала должна быть зона радиусом 2 м, где нет мусора или горючих материалов», — считает Иван Соловьев.

Также важно учитывать и другие правила при разведении огня на даче, отметил юрист.

«Разводить огонь для жарки шашлыка нельзя ближе, чем в 100 м от хвойных деревьев и ближе 30 м — от лиственных. Нельзя разводить огонь, если мангал неисправен, прогорел и весь в дырках. Если скорость ветра превышает 5 м/с, нельзя жарить шашлык без мангала. Если она выше 10 м в секунду, с мангалом тоже нельзя. Конечно, запрещено разводить огонь, если на территории действует особый противопожарный режим», — отметил Иван Соловьев.

Штрафы за разведение огня в неположенных местах существенно выросли еще в прошлом году, продолжил эксперт.

«За нарушение противопожарных правил теперь предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Если жарить шашлык там, где действует противопожарный режим, то штраф может составить от 10 до 20 тыс. Если в результате возник пожар, уничтожено имущество или нанесен легкий вред здоровью человека, нарушителю грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей. А если последствия пожара будут еще более серьезными, виновника могут привлечь к уголовной ответственности», — сказал Иван Соловьев.

Штрафы обычно выписывают сотрудники правоохранительных органов или МЧС, а рейды нередко проводятся по сигналам соседей или активных прохожих, заключил юрист.

«Поэтому не стоит надеяться, что жарка шашлыка в неположенном месте сойдет вам с рук», — цитирует Ивана Соловьева радио Sputnik.

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