Противопожарный режим ввели в Анапе до 10 мая

Особый режим ввели на курорте с 29 апреля по 10 мая.

«Это означает запрет на разведение костров, сжигание травы и мусора, ограничение посещения лесов. Особое внимание будет уделено пожарной безопасности лесного фонда и плавневых зон», — сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

За нарушение противопожарного режима предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей для граждан, до 400 тыс. рублей — для юридических лиц.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Новороссийске на майские праздники запретили костры в лесу.