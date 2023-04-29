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Противопожарный режим ввели в Анапе до 10 мая

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/protivopozharnyj-rezhim-vveli-v-anape-do-10-maya
Противопожарный режим ввели в Анапе до 10 мая
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Особый режим ввели на курорте с 29 апреля по 10 мая.

«Это означает запрет на разведение костров, сжигание травы и мусора, ограничение посещения лесов. Особое внимание будет уделено пожарной безопасности лесного фонда и плавневых зон», — сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

За нарушение противопожарного режима предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей для граждан, до 400 тыс. рублей — для юридических лиц.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Новороссийске на майские праздники запретили костры в лесу.

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