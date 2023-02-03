Юрист рассказал, в каких случаях могут по закону изъять квартиру

В России обсуждают возможность изъятия имущества у покинувших страну граждан. В Госдуме предложили использовать его для обеспечения жильем сирот.

Сейчас предусмотрены три ситуации в законодательстве РФ, при которых у человека могут забрать имущество, рассказал кандидат юридических наук Андрей Некрасов. Лишить его имущества можно только по решению суда. При этом забрать единственное жилье ни в одном из этих случаев у гражданина не могут, отметил юрист.

Чаще всего россияне теряют квартиры, когда не могут погасить ипотеку или другие кредиты.

«Банк может реализовать ипотечную квартиру, если человек не выплачивает деньги по кредиту. Вообще, в рамках исполнительного производства, когда человек кому-то должен денег, могут реализовывать квартиры, но если это единственное жилье — то нет. Есть такое понятие, как исполнительский иммунитет», — рассказал Андрей Некрасов.

Также недвижимость могут конфисковать за совершение уголовного преступления.

«Второй вариант — это конфискация имущества, добытого преступным путем. Это касается и случаев коррупции. Можно в судебном порядке лишать этого имущества. Мы знаем много историй крупных коррупционеров, когда через суд у них изымали недвижимость. Но и в этих случаях речь не шла о единственном жилье», — подчеркнул юрист.

Реже всего встречаются случаи, когда человек лишается квартиры из-за жалоб соседей. Однако при этом одно жилье просто меняют на другое.

«И последний вариант — это систематическое нарушение прав соседей. Например, если человек постоянно дебоширит, плохо себя ведет и на него постоянно составляют протоколы об административных правонарушениях. Это большая редкость, но в таких случаях органы местной власти могут через суд добиться выставления квартиры на аукцион и на вырученные деньги купить для человека жилье в другом месте, не с теми соседями, которым он мешал жить», — цитирует Некрасова радио Sputnik.

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