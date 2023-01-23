Юрист рассказал, что делать с найденной чужой банковской картой

Не стоит самостоятельно искать владельца банковской карты, найденной на улице или в общественном месте.

Некоторые действия с чужой картой могут привести к неприятным последствиям, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, нельзя оплачивать что-то с карты или переводить на нее деньги для привлечения внимания владельца.

«Как только вы что-то с нее снимете, вы совершите кражу. Закон это трактует однозначно. Кроме того, если злоумышленники сняли какую-то сумму с этой карты до вас, вам будет сложно доказать, что это сделали не вы», — объясняет Иван Соловьев.

За использование чужой карты может ждать наказание, в том числе лишение свободы на срок от двух лет и более, продолжил юрист.

«Также на размер наказания влияет количество участников кражи. Например, бывает, что подростки находят чужую карту и на нее покупают пиво, чипсы и еще что-то. Если их было больше одного, то это уже совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Там сроки могут быть выше. Конечно, закон у нас не зверь, и на первый раз может быть условный срок, но все равно это факт привлечения к уголовной ответственности», — добавил Соловьев.

При обнаружении чужой банковской карты не нужно носить ее с собой, искать владельца или давать объявление о находке. Избавиться от нее стоит как можно скорее, заключил эксперт.

«Если карта была оставлена в общественном месте, то надо передать ее администратору магазина или ресторана, где она была найдена. Можно попросить у этого человека письменное свидетельство, что вы карту передали. Если карту нашли на улице, то позвоните в банк, который ее выпустил, и расскажите о находке. Еще лучше отнести ее в ближайшее отделение этого банка», — цитирует Ивана Соловьева радио Sputnik.

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