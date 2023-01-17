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Допуслуги: что полагается пассажирам при задержке авиарейса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dopuslugi-chto-polagaetsya-passazhiram-pri-zaderzhke-aviarejsa
Допуслуги: что полагается пассажирам при задержке авиарейса
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Если вылет самолета задерживается, авиакомпания обязана оказать дополнительные услуги пассажирам на время ожидания. Об этом рассказал юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов.

По его словам, авиакомпания должна обеспечить ожидающего рейс пассажира питанием и напитками. Также компания обязана предоставить гостиницу: ночью — после шести часов задержки, днем — после восьми.

«При этом запрещено размещать в одном номере разнополых граждан и не известных друг другу. При задержке более четырех часов перевозчик обязан обеспечить пассажиров горячим питанием либо предоставить им сертификаты на покупку питания. После двух часов задержки должны быть предоставлены прохладительные напитки, в том числе вода в неограниченном количестве», — рассказал Шалоносов.

Кроме того, если пассажир опоздал на другой рейс из-за задержки, покупку нового билета также должна возместить авиакомпания.

«Если пассажир находится на грани срыва следующего стыковочного рейса, он вправе отказаться от авиаперелета, уведомив об этом авиакомпанию, и получить назад денежные средства. Если из-за действий авиакомпании по задержке рейса у пассажира сорвался вылет или отплытие на морском судне в другую страну или город, и ему придется приобретать новые билеты, авиакомпания будет обязана возместить эти денежные средства в полном объеме», — уточнил юрист.

Однако при приобретении туристического продукта, например перелета и номера в отеле, возмещать деньги из-за задержки рейса должен туроператор.

Кроме того, при задержке рейсов пассажирам доступны выплаты по страховому полису. Кроме случаев, когда рейс задержали из-за погодных условий, эвакуации в аэропорту, а также ситуаций, когда кого-то из пассажиров экстренно снимают с рейса, сообщает радио Sputnik.

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