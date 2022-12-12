Юрист рассказал, как сэкономить на оплате госпошлин

Скидка в 30% на уплату пошлин перестанет действовать на портале «Госуслуги» с 1 января 2023 года. Поэтому воспользоваться ей лучше до конца года, отметил правозащитник, юрист Владимир Комсолев.

По словам специалиста, воспользоваться скидкой можно при уплате госпошлины для получения загранпаспорта, смены ФИО, замены паспорта в связи с порчей или утерей. Услугу могут оказать в следующем году, но оформить заявку, оплатить пошлину и получить скидку можно еще в декабре.

Подавать заявку на оформление нового водительского удостоверения или загранпаспорта можно за полгода до истечения срока действия старых документов, продолжил юрист. Однако в 2023 году автолюбителям не нужно беспокоиться по поводу замены прав, напомнил он.

«Если старый документ действителен, например, до середины апреля, вы можете подать заявку на его замену уже сейчас. Но есть такой момент: права, срок действия которых заканчивается в 2023 году, будут автоматически продлены еще на три года. Это значит, что менять их пока не нужно. А с загранпаспортом можно сэкономить, тем более госпошлина там немаленькая», — цитирует Владимира Комсолева радио Sputnik.

Читайте также: эксперт рассказал, как хранить сбережения на черный день.