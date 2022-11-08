«Матрас безопасности»: эксперт рассказал, как хранить сбережения на черный день

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сбережения на черный день должны давать уверенность, что человек сможет обеспечить себя в случае потери доходов. И в этом случае стандартной «подушки» может быть недостаточно.

О том, почему лучше завести «матрас безопасности» и в какой форме хранить сбережения, рассказал эксперт по финансовой грамотности Марат Сафиулин.

По мнению эксперта, сбережения должны обеспечить, как минимум, полгода спокойной жизни в случае потери источника доходов.

«Финансовая подушка безопасности, или даже целый матрас безопасности, имеет исключительное значение. Понятно, что в этом вопросе важен размер. Иностранные эксперты обычно говорят, что подушка безопасности должна быть такого размера, чтобы вы могли год обеспечивать себя, даже если лишились всех доходов. Некоторые говорят, что достаточно трех или шести месяцев. Понятно, что чем больше подушка безопасности, тем лучше», сказал Сафиулин.

Эксперт отметил, что квартира или автомобиль — не гарантия на случай потери заработка. По его словам, «подушкой безопасности» должны быть либо деньги, либо имущество, которое можно быстро продать. Быстро конвертировать в наличность недвижимость или машину может быть проблематично. Также он подчеркнул, что большое значение имеет выбор места для хранения денег. По мнению эксперта, сбережения стоит разделить и хранить в разных формах. Он советует часть денег оставить дома, еще часть — хранить на банковском депозите.

«Третья форма, которую я рекомендую, — это государственные ценные бумаги. Они достаточно ликвидные. Они могут приносить доход и у них низкие риски», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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