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Экономист рассказал, как в России изменится курс доллара в ближайшее время

Экономика
04.11.2022 16:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekonomist-rasskazal-kak-v-rossii-izmenitsya-kurs-dollara-v-blizhajshee-vremya
Экономист рассказал, как в России изменится курс доллара в ближайшее время
Фото unsplash.com

Кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал, что курс доллара в ближайшее время установится в пределах 60 — 62 рублей.

Экономист напомнил, что национальная валюта всегда опирается на состояние национальной экономики. В настоящее время, по его словам, российская экономика сейчас находится в «сложном, но стационарном положении». Беляев также отмечает, что признаков кризиса нет.

«Она достаточно устойчива к санкциям… Поскольку мы сравниваем две валюты, рубль и доллар, то мы видим, что в Америке приблизительно то же самое. Там, правда, есть кризисные явления и сложности, но тем не менее никаких признаков катастрофы там пока нет… Значит, и курс рубля по отношению к доллару будет достаточно устойчив и стабилен», — сказал Беляев.

По его мнению, базовым значением на данный момент можно назвать 61 рубль за доллар.

«От этой цифры происходят колебания в одну или другую сторону под влиянием конъюнктурных событий. Например, каких-то политических моментов, информации, внешнеторговых факторов и т. д. Они отклоняют этот курс рубля по отношению к доллару вверх или вниз. Но этот весь коридор укладывается в рубль. Именно это мы и будем наблюдать не только в течение ближайшей недели, но и до конца года», — цитирует экономиста RT.

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