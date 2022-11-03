В России предложили на 30% увеличить лимит по налоговому вычету при покупке жилья

Фото пресс-службы Правительства РФ

В Госдуме 3 ноября в нижнюю палату парламента внесут законопроект о повышении на 30% лимита по налоговому вычету при покупке жилья и на 25% — по уплате ипотеки.

Сейчас имущественный налоговый вычет предоставляют в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство или покупку одного или нескольких объектов недвижимости, не превышающем 2 млн рублей, а также в сумме расходов по уплате процентов, но не более 3 млн рублей. Размер налогового вычета при покупке недвижимости не может быть больше 260 тыс. рублей. Для процентов по ипотеке этот вычет не превышает 390 тыс. рублей.

По мнению авторов законопроекта, размер налогового вычета, установленный в 2013 году, уже не соответствует стоимости жилья на российском рынке недвижимости, так как жилье дорожает сейчас во всех регионах страны. Авторы инициативы предлагают увеличить имущественный налоговый вычет на новое строительство или покупку жилья с 2 до 3 млн рублей. Имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов предлагают увеличить с 3 до 4 млн рублей.

Также предлагается разрешить налогоплательщикам получать налоговый вычет за каждый приобретенный объект недвижимости в размере, не превышающем 3 млн рублей, а не один раз в жизни, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Госдуме предложили повысить предельную сумму дохода для налоговых вычетов на детей.