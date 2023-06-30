Юрист рассказал, как не угодить в ловушку мошенников-эвакуаторщиков

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, как функционирует схема мошенничества у водителей-эвакуаторов.

Специалист утверждает, что такие мошенники через сообщников выманивают средства у водителей, неаккуратно паркующих свои машины. Так, в свободное от работы время водитель эвакуатора подъезжает к неправильно припаркованной машине, но не забирает ее. По словам эксперта, сообщник мошенника звонит владельцу автомобиля и сообщает о возможной эвакуации.

«То есть человек находится в магазине или в ресторане, ему звонят и говорят: «Твою машину начинает грузить эвакуатор». Он прибегает, видит рядом со своим автомобилем эвакуатор, быстро садится в машину и уезжает. Сразу после этого ему звонит тот сообщник и просит денег за информацию», — пояснил Соловьев.

Юрист отметил, что таким образом автовладелец может отдать до 10 тыс. рублей.

«Все платят в зависимости от стоимости автомобиля, от 2 до 10 тыс. рублей. Недобросовестные эвакуаторщики и их сообщники пользуются нежеланием людей забирать потом свою машину со штрафстоянки», — рассказал специалист.

Эксперт порекомендовал парковать машину правильно, чтобы избежать подобных случаев, сообщает радио Sputnik.

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