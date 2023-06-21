Автоэксперт рассказал, что приводит к поломке кондиционера в машине

Автомобильный кондиционер в летний период — важнейшие условие комфортных поездок. Если он перестал охлаждать воздух, то нередко причина кроется в проблеме с электрикой и фреоном.

Начать с проверки состояния электротехнических компонентов системы, посоветовал автоэксперт Максим Кадаков.

«Первое — это электрика: от перегоревшего предохранителя до проблем с контактами. Если компрессор кондиционера не включается, то все контакты и провода нужно «прозвонить» с помощью соответствующего прибора. Если у автовладельца таких навыков нет, надо ехать в сервис», — объяснил эксперт.

Если с электрикой кондиционера все в порядке, при этом воздух в салоне машины не охлаждается, то необходимо проверить количество хладагента в системе, отметил Кадаков. Чтобы выявить утечку фреона, нужно запустить двигатель, открыть капот и проверить две трубки кондиционера, идущие от компрессора.

«Одна трубка должна быть намного холоднее другой. Если разница существенная, тогда все нормально. Если трубки примерно одной температуры, значит, фреон ушел, где-то прохудилась магистраль», — рассказал автоэксперт.

В случае авто с большим пробегом возможны постепенные утечки хладагента. Фреон можно заправить самостоятельно, купив специальный насос. Другой вариант — обратиться с этим вопросом в автосервис, сообщает радио Sputnik.

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