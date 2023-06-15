Эксперт назвал самые популярные автомобили, которые берут в кредит россияне

Самыми популярными автомобилями, которые россияне берут в кредит, стали китайские марки машин Geely, Haval и Chery.

По словам экспертов, машины китайского производства вытеснили ВАЗ и «корейцев» — раньше среди самых популярных брендов были Kia, ВАЗ и Hyundai. А теперь это — Geely, Haval и Chery. На эти марки приходится 45% всех автокредитов. Среди новых машин доля этих брендов превышает 69%.

По данным Национального бюро кредитных историй общий объем выданных в России автокредитов в январе-августе прошлого года снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 432,9 млрд рублей. За тот же период этого года выдали в 3,6 раза больше автокредитов. При этом эксперты отмечают, что срок кредитования увеличился на пять месяцев до 5,8 лет.

По данным Банка России, число автокредитов увеличилось на 23% до 232 млрд рублей в том числе благодаря продажам китайских машин, сообщает РИА «Новости».

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