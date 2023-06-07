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Эксперт спрогнозировал скорое снижение цен на китайские автомобили в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-sprognoziroval-skoroe-snizhenie-tseny-na-kitajskie-avtomobili-v-rossii
Эксперт спрогнозировал скорое снижение цен на китайские автомобили в России
Фото geely-motors.com

До конца февраля прошлого года новые автомобили из Китая в российских автосалонах стоили менее 1 млн рублей.

После ухода из РФ европейских, корейских и японских автопроизводителей число китайских брендов на отечественном рынке заметно увеличилось. Однако стоимость новых машин из Китая выросла вдвое и сейчас начинается от 2 млн рублей. При этом средняя стоимость новых машин из Поднебесной в РФ составляет около 3 млн рублей. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр уверен, что китайские автомобили в ближайшее время могут заметно подешеветь в России.

«Количество китайских автомобилей в России увеличивается, количество марок увеличивается, машины в избытке, однако очередей, выстроившихся за ними, я не наблюдаю. Странно, что они еще не начинают дешеветь», — сказал Хайцеэр.

Эксперт добавил, что конкуренция между китайскими автобрендами повлияет на корректировку цен в автосалонах. При этом их стоимость может снизиться до 5-10% в течение ближайших 6-12 месяцев, сообщает радио Sputnik.

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