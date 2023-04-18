Точки продаж новых моделей автозавода «Москвич» открылись в Сочи

В городе-курорте появились точки продаж и сервисного обслуживания электромобилей «Москвич 3е» и городских кроссоверов «Москвич 3». Одновременно они появились и в Симферополе.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что автомобили «Москвич» теперь можно приобрести в 25 городах по всей стране. Официальным дилером в Сочи стал «Ключавто», точка продаж находится на улице Кипарисовой, 16/1.

«Дилерская сеть постоянно развивается, чтобы жителям других регионов было удобно знакомиться с нашими новинками», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что за электрическим транспортом — будущее, а также указал на необходимость развивать эту идею не только в Москве, но и в других регионах страны.

Всего завод «Москвич» планирует в 2023 году выпустить 50 тыс. автомобилей, в том числе 8-10 тыс. — с электродвигателем, сообщает дептранс Москвы.

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