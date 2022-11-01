Юрист рассказал, как избежать штрафов после продажи автомобиля

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Юрист Игорь Поздняков объяснил, как обжаловать штрафы за нарушения, совершенные новым владельцем машины после продажи.

Если покупатель не перерегистрировал машину после покупки, то постановления и штрафы за нарушения ПДД могут приходить прежнему владельцу. Информация в базе ГИБДД обновляется, когда у автомобиля поменяли регистрацию. Новый владелец должен сделать это в течение 10 дней после покупки.

«До этого любые нарушения правил будут фиксироваться с данными прежнего владельца. Новый собственник может даже не знать о штрафах, чтобы увидеть их, ему нужно проверить наличие нарушений по данным автомобиля», — сказал юрист.

В случае, если бывший собственник не подаст жалобу в ГИБДД об отмене штрафа в течение 10 дней, долг передадут приставам. Они могут применять собственные санкции, в том числе списание суммы с карты прежнего владельца, добавил специалист.

«К жалобе следует приложить копию договора купли-продажи с указанием даты, когда автомобиль перешел к новому владельцу. В этом случае штраф будет переадресован реальному собственнику транспортного средства», — объяснил Игорь Поздняков.

Если прежний владелец не сможет подтвердить, что официально передал права на автомобиль покупателю, то в обжаловании откажут. Чтобы не оплачивать чужие штрафы, продавец может снять машину с учета, пояснил юрист.

«Необходимо обратиться в ГИБДД и предоставить соответствующие документы. Покупатель после этого оказывается вне закона. Госномер и свидетельство о регистрации объявляют в розыск, а незадачливый владелец оказывается в глазах представителей закона правонарушителем. Если его остановят, придется заплатить штраф и снова поставить автомобиль на учет», — цитирует Позднякова радио Sputnik.

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