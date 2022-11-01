Какие изменения вступили в силу на Кубани с 1 ноября

Видео канала «Кубань 24»

Так, ожидается повышение пенсионных выплат для бывших летчиков и шахтеров. Их отраслевая прибавка составит около 21 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, с 1 ноября больше нельзя взять микрозайм под залог квартиры. Исключение составят ссуды для предпринимательской деятельности.

Есть новшества и для автомобилистов. Для них ввели электронную форму паспорта технического средства. Эта мера позволит ускорить регистрацию машины, а также упростит процесс ее таможенного оформления.

Кроме того, с ноября вся готовая молочная продукция будет в обязательном порядке проходить электронную ветеринарную сертификацию. Изменения также коснутся маркировки бутилированной воды, таможенных правил, программного обеспечения и торговли ценными бумагами.

Читайте также: депутаты ЗСК обсудили законотворчество в имущественных и земельных отношениях.