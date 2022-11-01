Какие изменения вступили в силу на Кубани с 1 ноября
Общество
01.11.2022 08:39
Так, ожидается повышение пенсионных выплат для бывших летчиков и шахтеров. Их отраслевая прибавка составит около 21 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно.
Кроме того, с 1 ноября больше нельзя взять микрозайм под залог квартиры. Исключение составят ссуды для предпринимательской деятельности.
Есть новшества и для автомобилистов. Для них ввели электронную форму паспорта технического средства. Эта мера позволит ускорить регистрацию машины, а также упростит процесс ее таможенного оформления.
Кроме того, с ноября вся готовая молочная продукция будет в обязательном порядке проходить электронную ветеринарную сертификацию. Изменения также коснутся маркировки бутилированной воды, таможенных правил, программного обеспечения и торговли ценными бумагами.
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