Юрист рассказал, что грозит предполагаемым похитителям девушки в Краснодаре

По словам очевидца, 3 ноября на улице Героя Пешкова неизвестные силой посадили девушку в машину и скрылись.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят сообщить по телефону 8-988-387-18-48 или 102.

Как пояснил адвокат Евгений Моторин, действия предполагаемых преступников могут квалифицироваться по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 126 «Похищение человека» (до 15 лет лишения свободы) или ст. 127 «Незаконное лишение свободы» (до 5 лет колонии).

«Полиции необходимо подтвердить, что это именно похищение, а не бытовой конфликт, установить личность потерпевшей и исключить инсценировку», — отметил юрист.

Если похищение подтвердится, пострадавшая сможет взыскать компенсацию материального ущерба или морального вреда. Кроме того, если похитители причинили вред ее здоровью, это повлияет на квалификацию дела.

В рамках стандартной процедуры розыска проводится проверка камер видеонаблюдения по маршруту движения автомобиля, опрос жителей близлежащих домов и владельцев транспортных средств в районе происшествия, сообщает kuban.aif.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент попал видео. На кадрах видно, как мужчина тащит упирающуюся девушку, уводит ее из зоны видимости, а после со двора выезжает отечественная легковушка. По свидетельствам очевидцев это была белая «семерка» или «пятерка». Жильцы дома вызвали полицию.

Подпишись, здесь всегда интересно.