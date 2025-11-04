Полиция проверяет информацию о похищении девушки в одном из дворов Краснодара
Об инциденте в одном из ЖК на улице Героя Пешкова сообщили в соцсетях местные жители.
По их словам 3 ноября около 23:40 возле жилого комплекса неизвестный мужчина затолкал в машину молодую девушку. Девушка сопротивлялась и кричала.
Инцидент попал видео. На кадрах видно, как мужчина тащит упирающуюся девушку, уводит ее из зоны видимости, а после со двора выезжает отечественная легковушка. По свидетельствам очевидцев это была белая «семерка» или «пятерка». Жильцы дома вызвали полицию.
В полиции Краснодара проводится проверка на основании заявлении, поступившего от свидетеля произошедшего.
«Устанавливаются все обстоятельства инцидента и личности указанных граждан. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом происшествии, просят сообщить по телефону 8-988-387-18-48 или 102.
