Юрист Комсолев назвал плюсы самозапрета на выдачу потребкредитов

Депутаты Госдумы приняли законопроект, по которому в России с 1 марта 2025 года заработает самозапрет на выдачу кредитов. Такая отсрочка позволит принять ряд нормативных актов и добавить соответствующую возможность на «Госуслуги».

Цель нововведения — предотвратить случаи мошенничества для получения кредитов третьими лицами с помощью чужих персональных данных. Установить или снять самозапрет на выдачу кредитов будет можно, направив обращение через сайт «Госуслуги» или МФЦ. В многофункциональных центрах такая возможность станет доступна с 1 сентября следующего года.

Данные об установлении или снятии самозапрета попадут в кредитную историю, благодаря чему банки и микрофинансовые организации смогут получать эту информацию перед выдачей потребительских кредитов и займов. Если такое ограничение установлено, кредитор должен отказать в выдаче средств. При этом под самозапрет не попадают кредиты, обеспеченные ипотекой или транспортным средством, а также договоры кредита на образование в рамках господдержки.

По словам судебного юриста Владимира Комсолева, всевозможные ограничения для того, чтобы человек не взял кредит — это актуальная тема. Подавать заявление на установление или снятие самозапрета можно будет неограниченное число раз.

«С одной стороны — государство взяло на себя мониторинг и контроль над людьми, которые набирают кучу кредитов, и предоставило им возможности и гарантии того, чтобы они себя сдерживали. А с другой стороны — предоставляют также право отзывать поданное заявление. Поэтому, «слово дал, слово взял». Это от лица, заявившего намерение получить кредит», — сказал Комсолев.

Эксперт отметил, что благодаря нововведению сократится число выдаваемых кредитов. В какой-то мере определенное количество россиян будут защищены от того, чтобы от их имени подавали заявки на получение займов.

«Тех лиц, которые не перекредитовывались, безусловно это защитит. Остальных, которые намерены в силу экономических финансовых проблем перекредитовываться, это не будет останавливать», — цитирует юриста телеканал «360».

Читайте также: финэксперт Глазков рассказал, как защититься от кредитов при краже данных.