Финэксперт Глазков рассказал, как защититься от кредитов при краже данных

Вероятность оформления онлайн-займов сохраняется несмотря на то, что получить кредит напрямую в отделении банка без документов невозможно.

Все кредитные организации тщательно проверяют данные заемщика и перечисляют деньги на персональный счет заявителя, однако полностью исключить риск сложно, рассказал финансовый эксперт Максим Глазков.

Если мошенники уже заполучили фото или данные паспорта, необходимо регулярно проверять кредитную историю, отметил специалист.

«По закону выписку можно получить бесплатно дважды за год, но этого не всегда достаточно, чтобы своевременно реагировать на неправомерные действия. Однако существуют и отдельные продукты, например, платные услуги по защите от мошенничества. После ее подключения вы будете получать уведомления обо всех попытках оформить кредит или микрозайм на ваше имя», — объяснил Глазков.

По закону банк или микрофинансовая организация обязаны уведомить клиента о заявке на кредит, напомнил специалист.

«Если вы подключили сервис уведомлений, то сразу получите смс или оповещение по электронной почте и сможете оперативно сообщить о попытке мошенничества кредитной организации или полиции. В случае если злоумышленники получили доступ к вашему профилю на портале Госуслуг, обязательно сразу смените пароль к учетной записи, а затем сообщите о происшествии в службу поддержки и напишите заявление в полицию. Так вы зафиксируете инцидент и в случае мошеннических действий сможете легче и быстрее их оспорить», — посоветовал Глазков.

Если остановить оформление займа или кредита не получилось, нужно как можно скорее оспорить операцию, отметил финансовый эксперт.

«В первую очередь обратитесь в кредитную организацию и составьте заявление-претензию, а также обязательно попросите предоставить копии всех документов: договора и дополнительных соглашений к нему, сканов-копий документов, удостоверяющих личность, и документов на перевод либо снятие денежных средств», — рассказал Глазков.

Если деньги перечислили на счет в другой банк, нужно обратиться и туда — попросить предоставить письменное подтверждение, что средства были зачислены на счет другого человека.

«Этот документ вам обязаны выдать, даже если у вас нет открытых счетов в банке. Затем нужно будет подать заявление в полицию и, получив талон-уведомление, обратиться снова в кредитную организацию. Если после этого урегулировать ситуацию не получится, придется обратиться в суд. Судебная тяжба — это не быстрый процесс, но хорошая новость в том, что суды в таких делах чаще принимают сторону заявителя», — цитирует Максима Глазкова RT.

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