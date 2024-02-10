Эксперт Вехов рассказал, как мошенники могут использовать полученную биометрию

Россияне стали активно использовать системы биометрической идентификации для доступа к «Госуслугам» и при работе с банками.

Однако мошенники научились подделывать биометрию — в частности голос жертвы, рассказал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ Баумана Виталий Вехов.

По его словам, мошенники могут начать разговор с человеком по телефону и записать определенные фразы, после чего с их помощью взломать его личный кабинет.

«Если человек использует биометрию для доступа либо на «Госуслуги», либо в личный кабинет для получения банковских, финансовых услуг, возникает проблема. Преступники даже могут не вскрывать телефон, а просто позвонить и в ходе разговора «набить текст» с контрольными словами типа «да», «нет», «не знаю» — именно с теми, на которых работают системы голосовой идентификации», — уточнил Вехов.

Поддерживать разговор с человеком, который звонит с незнакомого номера, нельзя, отметил эксперт. Для безопасности своих данных стоит использовать двойную идентификацию, продолжил он.

«Я, например, не использую биометрию: по лицу, по голосу и так далее. Я использую обычные системы идентификации, которые предусмотрены в банках и на портале «Госуслуги». Если кто-то уже включил такую функцию, как идентификация по голосу, необходимо установить двухконтурную систему, чтобы приходило еще СМС-оповещение, и только после введения кода выполнялась та или иная операция», — цитирует Виталия Вехова радио Sputnik.

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