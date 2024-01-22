Эксперт Храпунова рассказала, как мошенники используют фейковые приложения

После того, как ЦБ РФ выпустил в обращение купюры нового образца, мошенники начали активно использовать новую схему с использованием фейковых приложений.

По словам куратора и эксперта платформы Общероссийского Народного фронта «Мошеловка», заместителя директора фонда «За права заемщиков» Аллы Храпуновой, жертве предлагают проверить подлинность банкнот. Для этого нужно установить якобы приложение Банка России.

«На самом деле приложение «Банкноты Банка России» действительно есть. Оно очень удобно: в нем рассказывается, какие у банкноты есть отличительные признаки, по которым можно понять, что она подлинная. Но саму проверку подлинности это приложение не проводит. А мошенники рассказывают, что именно с помощью этого приложения можно проверить подлинность купюры», — рассказала Храпунова.

Если человек скачает такое приложение себе на гаджет, его личные данные могут попасть к мошенникам.

«Фейковое приложение похоже на официальное, но когда человек его устанавливает, мошенники получают доступ к его данным. Происходит компрометация всего, что в гаджете есть. Это и пароли, и контакты, и все, что хранится в телефоне», — пояснила Храпунова.

Переходить по ссылкам, которые присылают с незнакомых номеров, не нужно, иначе можно попасться на уловки мошенников, заключила специалист.

«Это очень опасно. Нельзя ни в коем случае переходить по ссылкам, которые присылают люди, звонящие с неизвестных номеров. Нельзя устанавливать приложения, которые они предлагают. Мы всегда предупреждаем: если человек в чем-то сомневается, ему нужно после разговора положить трубку и самому позвонить в то ведомство, которое упоминал собеседник. А также изучить официальный сайт и официальное приложение Банка России», — цитирует Аллу Храпунову радио Sputnik.

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