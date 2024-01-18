Мошенники на Кубани стали угрожать людям делами о пособничестве терроризму

Об очередной уловке мошенников интернет-порталу «Кубань 24» рассказала бдительная жительница, которая не пошла на поводу у преступников, а проверила информацию в компетентных органах.

«Постарайтесь быть одна»

Женщине в Telegram написала якобы руководитель с прошлого места работы. Спросила, как дела на новом месте, а после предупредила, что будет звонить «сотрудник силовой структуры», которая якобы работает с организацией по поручению министерства.

Она также предупредила — во время разговора нужно быть одной, «чтобы не было лишних вопросов», поскольку она «подписала кучу бумаг о неразглашении».

В этом случае необходимо сразу позвонить человеку, который якобы пишет. Мошенники могут создать фейковые аккаунты в мессенджерах, как и произошло в этом случае.

Спонсор терроризма

Вскоре позвонила «сотрудник ФСБ». Она объяснила, что бывшая руководитель якобы находится под следствием, а ее паспортные данные и номера счетов в банках утекли в сеть. Пояснила, что с них уже пытался вывести деньги некий мужчина, который «активно спонсирует террористов», и если у него получится снять деньги со счетов и перевести на «экстремистские движения», то женщину могут обвинить в пособничестве терроризму.

Якобы сотрудники ФСБ переключались между собой — на местных и московских, также периодически к разговору подключалась «сотрудник Центробанка».

Жертве обмана также прислали документы якобы из Центробанка, в которых пояснялось, как правильно защитить счет от мошенников. Так, женщина должна была приехать в банк, отказаться от существующей кредитной заявки, которую оставил «пособник террористов», и заполнить новую, чтобы старая «уж точно аннулировалась».

Прислали и липовую повестку в ФСБ, к некоему старшему следователю по особо важным делам следственного отдела УФСБ России старшему лейтенанту юстиции для дачи объяснений.

Периодически во время разговора предупреждали, что трубку класть нельзя — работает система «Антифрод», которая защищает счет от мошеннических действий. Также запрещено было включать громкую связь, чтобы не разглашать данные.

Сомнения

Уже по пути в банк женщина решила внимательно посмотреть документы — чтобы «аннулировать» предыдущую заявку, ей нужно было взять 500 тыс. рублей кредита и перевести их на специальный счет, а также добавить туда от себя страховку в 125 тыс. рублей. Именно в этот момент возникли сомнения.

Когда мошенники стали понимать, что жертва начинает сомневаться, один из якобы местных сотрудников ФСБ даже звонил по видеосвязи.

«Он начал говорить — если вы сейчас начнете нарушать регламент и откажетесь содействовать следствию, вас можно привлечь по 310 статье. Говорю, я согласна сотрудничать, но давайте я приеду конкретно в здание ФСБ и лично вам об этом скажу. Пыталась выяснить кабинет, но на меня только повышали голос», — рассказала жертва мошенников.

В результате вместо банка бдительная женщина действительно приехала в ФСБ по Краснодарскому краю. Там ей помог один из сотрудников — он объяснил, что повестка липовая, это были мошенники.

Будьте бдительны! Не попадайтесь на уловки мошенников! Ни одно ведомство никогда не будет призывать / заставлять вас оформить кредит, тем более, звонить по видеосвязи, переключать разговор на «представителя банка» и пр.

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