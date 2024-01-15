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Мошенники создали фейковый аккаунт директора медиахолдинга «Кубань 24»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshenniki-sozdali-fejkovyj-akkaunt-direktora-mediaholdinga-kuban-24
Мошенники создали фейковый аккаунт директора медиахолдинга «Кубань 24»
Фото "Кубань 24"

С фейкового аккаунта директора медиахолдинга «Кубань 24» Александра Руденко в Telegram мошенники рассылают ложные сообщения, пытаясь выманить у адресатов деньги.

В полиции сообщают, что такой вид мошенничества сейчас встречается все чаще. Так уже всплывали фальшивые аккаунты, выдающие себя за глав городов и районов Краснодарского края, руководителей крупных учреждений и больниц. С них рассылались сообщения подчиненным, давались ложные поручения, как правило сводящиеся к просьбе срочно переслать деньги или оплатить счет.

Будьте бдительны! Если вы получили подобное сообщение якобы от ваших руководителей или коллег, первое что сделайте — сообщите об этом реальному коллеге.

Читайте также: мошенники начали писать людям в мессенджерах от имени главы Темрюкского района.

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