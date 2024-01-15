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Мошенники начали писать людям в мессенджерах от имени главы Темрюкского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshenniki-nachali-pisat-lyudyam-v-messendzherah-ot-imeni-glavy-temryukskogo-rajona
Мошенники начали писать людям в мессенджерах от имени главы Темрюкского района
Фото t.me/FedorBabenkov

Глава Темрюкского района Федор Бабенков в соцсетях рассказал, что некоторые пользователи Telegram начали получать сообщения якобы от его имени.

Текст сообщения одинаковый — в район с проверкой едет некий Максим Александрович Дегтярев: кого-то из сотрудников «подозревают в содействии запрещенным организациям».

«В последнее время это распространенная практика — подобные сообщения от мошенников получали жители Крымского, Ейского, Кореновского, Кущевского и Новокубанского районов. Будьте бдительны не попадайтесь на уловки мошенников. Проверяйте всю поступающую информацию и ни в коем случае не разглашайте свои персональные данные», — написал Федор Бабенков в Telegram.

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