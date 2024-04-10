Юрист Гусятников объяснил, как не стать жертвой мошенников при оплате по QR-коду

Оплачивать счета по QR-коду — быстро и удобно. Но и здесь уже существуют мошеннические схемы, позволяющие обманывать невнимательных покупателей.

По словам управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, оплачивать покупки в магазинах по QR-коду относительно безопасно, поскольку там он каждый раз заново генерируется под отдельную операцию. Однако покупателям стоит взять в привычку проверку реквизитов и суммы на экране терминала перед тем, как нажать кнопку «Оплатить».

Другое дело QR-коды, размещенные в общественных местах, отметил эксперт. Самая простая афера — когда мошенники заменяют наклейки с кодом для оплаты услуги на свои фальшивки. В результате из-за невнимательности жертва переводит деньги аферисту вместо продавца.

«Например, в прошлом году был скандал с компанией, которая предоставляет в прокат электросамокаты. Мошенники расклеили на них собственные QR-коды, в результате их жертвами стало достаточно большое количество граждан», — рассказал Петр Гусятников.

Юрист рекомендовал в общественных местах оплачивать что-то через QR-коды только будучи уверенным в их подлинности. В этом случае особенно важно проверять сумму платежа и реквизиты.

Помимо кражи средств, после сканирования фальшивого QR-кода на устройстве жертвы может появиться вредоносная программа. С ее помощью злоумышленники могут украсть пароли и другие личные данные со смартфона, сообщает телеканал «360».

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