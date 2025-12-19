Юрий Шулико: президент показал высокую планку вовлеченности в вопросы жителей РФ

«Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря смотрели главы всех муниципалитетов Кубани.

Это событие имеет важное политическое значение не только для страны, но и для каждого населенного пункта Краснодарского края, задавая вектор развития на годы вперед.

«Президент ставит очень высокую планку своей персональной вовлеченности в проблемы жителей и граждан России. Ведь мнение жителей и обратная связь с ними — это самый лучший показатель того, какие проблемы волнуют население и требуют немедленного решения», — отметил глава Ленинградского округа Юрий Шулико.

Многие главы смотрели трансляцию со своими заместителями. Все вопросы, поступившие из Краснодарского края, будут взяты в работу. Также обращения из других регионов помогут в решении схожих проблем на Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев следил за ходом прямой линии президента вместе с коллегами. Он подчеркнул, что все задачи, озвученные во время эфира, будут выполнены.

Подпишись, здесь всегда интересно.