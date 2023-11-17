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Юрий Семин: ФК «Краснодар» — главный прорыв в первом круге РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/yurij-semin-fk-krasnodar-glavnyj-proryv-v-pervom-kruge-rpl
Юрий Семин: ФК «Краснодар» — главный прорыв в первом круге РПЛ
Фото vk.com/y.semin

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин отметил неожиданный успех «Краснодара» в начале текущего сезона Российской премьер-лиги.

По словам специалиста, «быки» показали самые впечатляющие результаты в первом круге турнира.

«Главный прорыв в первом круге этого сезона — это «Краснодар». Они никогда не были на первом месте в чемпионате после первого круга. Турнирная таблица определяет всю работу клуба, тренерского штаба, игроков», — отметил Семин.

Так, 11 ноября «быки» в гостях сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. После этой встречи «Зенит» набрал 30 очков и держит вторую строчку в турнирной таблице. «Краснодар» с 32 очками продолжает лидировать в чемпионате, сообщает RT со ссылкой на Metaratings.ru.

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