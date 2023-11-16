ФК «Ювентус» может выкупить полузащитника «Краснодара» Сперцяна за 15 млн евро

Атакующий полузащитник «быков» Эдуард Сперцян — первая альтернатива на случай, если итальянский клуб в зимнее трансферное окно не сможет подписать Доменико Берарди из «Сассуоло».

По данным СМИ, Сперцян «Ювентусу» может обойтись в 15 млн евро. Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри высоко оценивает тактическую гибкость и универсализм 23-летнего футболиста.

Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодар». В нынешнем сезоне он провел за «быков» 14 матчей в РПЛ, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу, сообщает «Чемпионат».

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