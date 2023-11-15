Нападающий ФК «Краснодар» Олусегун хочет получить гражданство России

Нигерийский футболист Олакунле Олесегун планирует выучить русский язык и получить гражданство России.

«Краснодар — хороший город, моя семья вместе со мной, я уже понимаю русский язык, со мной говорят именно на нем, поэтому адаптация прошла легко. Пока я не говорю на русском, но большинство слов понимаю. Собираюсь учить. Я полностью готов и хочу получить российское гражданство. Сравнить Краснодар и Нигерию? Я думаю, что они равны для меня, 50 на 50», — сказал футболист.

Он рассказал, что ничья в матче с «Зенитом» — хороший результат для команды.

«Мы сохранили первое место в турнирной таблице, показали хорошую игру в матче с «Зенитом», соперник тоже сыграл хорошо. Каждую игру мы проводим хорошо, это позволяет нам расти, мы не думаем о чемпионстве, думаем лишь о том, чтобы выигрывать в каждом матче. Сейчас атмосфера в команде фантастическая, все хорошо», — цитирует Олусегуна ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 11 ноября на выезде сыграл вничью с «Зенитом». «Быки» сохранили лидерство в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Зенит» остается на второй строчке с 30 очками.