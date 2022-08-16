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Юрий Кириченко из Краснодара завоевал бронзу на Спартакиаде сильнейших по тхэквондо

Спорт
16.08.2022 08:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/yurij-kirichenko-iz-krasnodara-zavoeval-bronzu-na-spartakiade-silnejshih-po-thekvondo
Видео канала «Кубань 24»

Турнир проходил в Москве. Кубанец выступал в олимпийской весовой категории свыше 80 кг.

Победителем соревнований стал олимпийский чемпион Токио Владислав Ларин, второе место занял чемпион России Рафаиль Аюкаев, бронза у Юрия Кириченко и Олега Кузнецова из Иркутской области.

Своими впечатлениями от российского аналога Олимпиады и бронзовой медали Кириченко поделился сразу после церемонии награждения.

«Турнир очень понравился. Здесь все проходило по олимпийской системе, то есть веса были объединены. Самые топовые спортсмены, которые сейчас есть у нас в стране, выступали здесь. Мне очень понравился зал, атмосфера. Чувствуется, что здесь кузница чемпионов. Просто посмотреть на пьедестал уже достаточно», — рассказал бронзовый призер Спартакиады сильнейших по тхэквондо Юрий Кириченко.

Читайте также: как женская сборная Сириуса по волейболу готовится к Спартакиаде сильнейших.

Автор:
Максим Герасин
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