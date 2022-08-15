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Как женская сборная Сириуса по волейболу готовится к Спартакиаде сильнейших

Спорт
15.08.2022 12:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/kak-zhenskaya-sbornaya-siriusa-po-volejbolu-gotovitsya-k-spartakiade-silnejshih
Видео канала «Кубань 24»

В Краснодарском крае появилась новая волейбольная команда. Ей всего месяц. Звездные имена есть и в составе, и в тренерском штабе.

«Есть, конечно, опытные игроки, например, Ирина Воронкова. Она учит молодых, что-то подсказывает. Это здорово, что старшие могут передать опыт младшим. Видна коммуникабельность», — рассказала игрок команды федеральной территории Сириус Софья Кузнецова.

«Команду собирали из молодых игроков, выбирая на перспективу в сборную. И главный тренер Зоран Терзич захотел меня увидеть, просмотреть», — сообщила игрок команды федеральной территории Сириус Виктория Кобзарь.

Коллектив готовится к Спартакиаде в учебно-тренировочном центре в Новогорске. На «Сириус Арену» игроки и тренеры приехали для презентации команды, они провели мастер-класс для 24 воспитанников местной волейбольной секции. Помимо разминки, с детьми отработали подачи и удары в командах.

«В тренерский состав команды, выступающей на Спартакиаде сильнейших, включен тренер нашей детской секции Игорь Валерьевич Воронин. Он здесь тренировал наших детей, которые сейчас занимаются с ребятами. И он в тренерском штабе наравне с заслуженными тренерами», — сказал генеральный директор АНО «Спортивный кластер» Евгений Мейтес.

Сборная федеральной территории Сириус в первом туре Спартакиады сильнейших попала в группу А с командами из Калининградской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Матчи пройдут с 17 по 19 августа.

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